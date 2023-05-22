США намекнули на непричастность к прорыву украинской ДРГ в Белгородскую область
Госдеп утверждает, что чётко указал Киеву на недопустимость ударов внутрь России
Украинские солдаты на БМП-3. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Vincenzo Circosta
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на фоне прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область заявил, что Вашингтон чётко указал Украине на недопустимость нанесения ударов по целям внутри российских границ.
"Мы очень чётко донесли до украинской стороны, что не способствуем и не поощряем украинские атаки по целям внутри российских границ. В то же время важно напомнить всему миру, что именно Россия начала конфликт", — утверждал Миллер в ходе брифинга.
А ранее Салливан заявил, что США не вводили ограничений для Украины на удары по Крыму. По его словам, Белый дом не возражает против использования Киевом американского оружия, включая умные бомбы JDAM, для атак на российский полуостров. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявление Салливана, отметил, что Москва будет рассматривать удары Украины по Крыму как нападение на любой другой субъект России и США должны это понимать.