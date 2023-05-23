"Сохраняйте спокойствие": Жителей Евпатории предупредили о возможных громких звуках
Мэр Демидова предупредила о возможных громких звуках в Евпатории из-за учений
Жителей и гостей крымского курорта Евпатория предупредили о возможных громких звуках в городе. Всё из-за учений силовиков, которые пройдут во вторник, сообщила глава городской администрации Елена Демидова.
"Сегодня планируются учения силовых структур. Прошу сохранять спокойствие, если в городе будут слышны звуки", — написала Демидова в своём телеграм-канале.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями флота. На Северном молу прошли тренировки расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения, включающие в себя проведение учебных стрельб, пояснил глава города-героя. Также Развожаев предупреждал севастопольцев о громких звуках из-за взрыва найденной немецкой авиационной бомбы.
ТАСС / Андрей Чепакин