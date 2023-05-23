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23 мая, 10:08

"Сохраняйте спокойствие": Жителей Евпатории предупредили о возможных громких звуках

Мэр Демидова предупредила о возможных громких звуках в Евпатории из-за учений

Жителей и гостей крымского курорта Евпатория предупредили о возможных громких звуках в городе. Всё из-за учений силовиков, которые пройдут во вторник, сообщила глава городской администрации Елена Демидова.

"Сегодня планируются учения силовых структур. Прошу сохранять спокойствие, если в городе будут слышны звуки", — написала Демидова в своём телеграм-канале.

Развожаев заявил, что громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой флота

Развожаев заявил, что громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой флота

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями флота. На Северном молу прошли тренировки расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения, включающие в себя проведение учебных стрельб, пояснил глава города-героя. Также Развожаев предупреждал севастопольцев о громких звуках из-за взрыва найденной немецкой авиационной бомбы.

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ТАСС / Андрей Чепакин

Никита Никонов
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