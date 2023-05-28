Они среди нас: В окрестностях Земли перехвачены загадочные объекты из межзвёздного пространства Есть подозрение, что они могут прятаться среди наших "местных" астероидов и их можно распознать по определённым особенностям орбит. 27 мая, 23:40 Модель Солнечной системы. Обложка © Shutterstock

Эта интересная мысль возникла у учёных после появления в 2017 году астероида Оумуамуа. Напомним, загадочный чрезвычайно вытянутый объект длиной метров в двести летел по такой траектории, что для учёных стало совершенно очевидно его чужеродное происхождение: он прибыл не из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, не из пояса Койпера за Нептуном и даже не из окружающего всю Солнечную систему Облака Оорта, а прибыл из межзвёздного пространства. Об этом говорит уже то, что его путь пролегал совершенно не в той плоскости, в которой вокруг Солнца вращается практически всё в нашей системе. До Оумуамуа возможность появления таких гостей предполагали лишь теоретически.

А два года спустя опытный астроном-любитель Геннадий Борисов обнаружил прилетевшую откуда-то из бескрайних межзвёздных просторов комету — знаменитую комету Борисова. Первую в своём роде за всю историю космических наблюдений. Оба этих объекта благополучно пересекли плоскость Солнечной системы и снова ушли в мировое пространство. Но астрономы уже поняли, что это не единственный возможный сценарий такого визита. К примеру, выяснилось, что ещё в 2014 году в Тихий океан рухнул объект тоже с явно "межзвёздной" траекторией — и мчался он на несвойственной нашим местным астероидам скорости. К слову, у него ещё и материал какой-то неестественно прочный, поэтому его частицы хотят поднять на поверхность и исследовать.

Так вот, после всего этого возник вопрос: а что, если Солнечная система за 4,5 миллиарда лет своего существования множество раз захватывала и продолжает захватывать подобные межзвёздные объекты в плен своей гравитации?

Учёные составили примерную картину, как такое могло происходить и где именно подобные межзвёздные пленники могут прятаться. Выяснилось, что, во-первых, эти пришлые объекты в Солнечной системе задерживаться могут по космическим меркам ненадолго: если обоснуются в окрестностях Земли, то где-то на 130 тысяч лет, а возле Юпитера больше 50 тысяч лет им не светит. Почему: у них должны быть очень нестабильные и очень вытянутые орбиты. То есть они довольно скоро должны либо падать на планету, либо, наоборот, улетать прочь из системы. Правда, в принципе, со временем их орбиты под действием притяжения планет могут меняться и это усложняет дело с их распознаванием, но в целом учёные в этом поиске ориентируются в первую очередь на "неудачные" орбиты.

Далее, астрономы пришли к выводу, что главным перехватчиком межзвёздных шпионов должен быть Юпитер — в силу своего могущества. И вообще, скорее всего, лучше всего их искать именно во внешней части Солнечной системы, то есть в царстве газовых гигантов. Кстати, примерно между Юпитером и Нептуном обосновалась любопытная группа астероидов, их назвали кентаврами. Между прочим, по примерным подсчётам, порядка 44 тысяч из них имеют в диаметре больше километра. Так вот, у них как раз какие-то хаотичные и очень вытянутые орбиты. Вообще, это в основном списывают на то, что газовые гиганты своей гравитацией всё время оттягивают их то туда, то сюда — и тем самым не дают им никакой стабильности. Но теперь, по мнению учёных, стоит изучить их поподробнее, потому что среди них вполне могут оказаться "чужаки".

А в принципе, эти "чужаки" вполне могут обретаться и в качестве околоземных. То есть нашей планете, конечно, не сравниться с Юпитером по своей притягательности, но тем не менее в теории, как подсчитали, где-то в окрестностях Земли может быть до 1000 межзвёздных объектов диаметром около метра и до шести штук 50-метровых. К счастью, ничего межзвёздного размером с Оумуамуа в наших краях увидеть не ожидают. В любом случае учёные в этом смысле возлагают сейчас большие надежды на строящуюся сейчас в Чили обсерваторию Веры Рубин: по расчётам, её возможности позволят находить в Солнечной системе примерно по пять достаточно крупных "космических пришельцев" ежегодно.

Авторы Адель Романенкова