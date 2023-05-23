Гладков опроверг сообщения о вторжении в Белгородскую область ещё одной ДРГ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о проникновении в регион ещё одной украинской диверсионной группы. По его словам, ряд телеграм-каналов просто неверно интерпретировал информацию об обстрелах в Борисовском районе — сёлах Богун-Городок и Цаповка, а также в хуторе Лозовая Рудка.

"По нашей информации, был обстрел со стороны ВСУ, были прилёты. Но никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет. Некоторые телеграм-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаются навести панику на людей. Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию", — написал он в своём телеграм-канале.