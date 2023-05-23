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Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 11:44
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Пограничники выдавили диверсантов из белгородского села Богун-Городок

SHOT: Пограничники пресекли попытку прорыва ДРГ в районе села Богун-Городок

Попытка прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы пресечена российскими пограничниками в районе села Богун-Городок, сообщает SHOT. Этот населённый пункт расположен в 35 километрах от Козинки, в которой сегодня велись настоящие бои. В результате диверсанты отступили.

Минобороны опубликовало видео уничтожения диверсантов в Белгородской области
Минобороны опубликовало видео уничтожения диверсантов в Белгородской области

Напомним, что о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. В регионе был введён режим КТО. СК РФ возбудил уголовные дела. Сегодня Минобороны опубликовало видео уничтожения диверсантов в Белгородской области. По данным ведомства, было уничтожено более 70 членов диверсионной группировки. Потери противника также составили четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

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Getty Images / John Moore

Алексей Берковиц
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