Износ сердца и психики: Что будет с организмом, если работать шесть дней в неделю

При работе шесть дней в неделю человек рискует получить проблемы с психикой и нарушения биоритмов организма, а также могут возникнуть трудности с личной жизнью, что только усугубит стрессовое состояние и тревожность. Об этом Лайфу рассказал психолог Евгений Идзиковский.

"Ко мне довольно часто приходят на психотерапию с вопросами усталости и выгорания. И многие мечтают о четырёх- или даже трёхдневной рабочей неделе, иногда устраивая её себе искусственно, уходя на полставки. Вот появилась инициатива сделать в России шестидневную рабочую неделю. К чему это может привести?" — задался он вопросом.

Во-первых, усталость и переутомление. Недостаток времени для восстановления и отдыха может привести к снижению энергии, хронической сонливости и повышенному риску возникновения стресса. Депрессия в данном случае — неизбежный итог такого состояния.

Во-вторых, страдает сон и нарушаются биоритмы. Дефицит ночного отдыха может повлиять на вашу концентрацию, производительность и общее самочувствие. Также собьются биоритмы, поскольку ваш организм привык к более короткому рабочему графику. Помимо работы есть другие дела, есть развлечения — на это тоже нужно время.

В-третьих, социальная изоляция и отсутствие времени для личной жизни. Работа на шестидневке не позволит уделять должное внимание семье и друзьям, что негативно скажется на вашем общем благополучии и психологическом состоянии.

В-четвёртых, здоровье сердца и психическое здоровье. Длительное рабочее время связано с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как повышенное артериальное давление, болезни сердца и инсульты. В результате — депрессия и тревожные расстройства.

В-пятых, возрастает риск ошибок и снижается производительность. Если ваше тело и ум перегружены из-за работы, то вряд ли начальник дождётся от вас результативной деятельности. В состоянии сильной усталости человек допускает много ошибок, поэтому от перехода на шестидневную неделю мы не получим положительного эффекта.