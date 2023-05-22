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22 мая, 14:52

Врач предупредила о риске заработать инсульт при переходе на шестидневку

Терапевт Кудашкина: Шестидневная рабочая неделя грозит риском развития инсульта

Шестидневная рабочая неделя, ввести которую предложили в России, может грозить гражданам проблемами с физическим и эмоциональным здоровьем. Об этом Лайфу рассказала врач общей практики, специалист по антивозрастной терапии, дерматолог Елена Кудашкина.

"Это связано с тем, что работники лишатся полноценного отдыха после трудовой недели, потому что одного дня недостаточно для восстановления после шести дней работы. В результате такого графика возникает риск заболеть хронической усталостью или даже депрессией", объяснила она.

Кроме того, добавила специалист, шестидневка приведёт к нехватке времени на семью и хобби, что также способствует отсутствию качественной эмоциональной разрядки. В то же время, согласно исследованиям, работа по шесть дней в неделю увеличивает риск развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, причём особенно это касается людей, предрасположенных к психическим расстройствам вроде депрессии и апатии.

Также, отметила Кудашкина, подобные психофизические нагрузки приводят к ослаблению иммунитета и, как следствие, аутоиммунным и инфекционным заболеваниям.

"Поэтому такой график работы является вредным и нерациональным", заключила собеседница.

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Напомним, с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю выступили в ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". Там сослались на опыт Великой Отечественной и считают, что решение позволит поднять и укрепить российскую экономику перед санкционным вызовом.

Однако инициатива не нашла поддержки. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, шестидневка навредит российскому бизнесу, а наше государство, стоявшее век назад в авангарде прав рабочих, не должно показывать обратный пример. Подобного мнения придерживается и её коллега Никита Чаплин, который назвал предложение ассоциации бессмысленным. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле пока не имеют позиции по данному вопросу.

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Ольга Годуненко
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