Врач предупредила о риске заработать инсульт при переходе на шестидневку

Шестидневная рабочая неделя, ввести которую предложили в России, может грозить гражданам проблемами с физическим и эмоциональным здоровьем. Об этом Лайфу рассказала врач общей практики, специалист по антивозрастной терапии, дерматолог Елена Кудашкина.

"Это связано с тем, что работники лишатся полноценного отдыха после трудовой недели, потому что одного дня недостаточно для восстановления после шести дней работы. В результате такого графика возникает риск заболеть хронической усталостью или даже депрессией", — объяснила она.

Кроме того, добавила специалист, шестидневка приведёт к нехватке времени на семью и хобби, что также способствует отсутствию качественной эмоциональной разрядки. В то же время, согласно исследованиям, работа по шесть дней в неделю увеличивает риск развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, причём особенно это касается людей, предрасположенных к психическим расстройствам вроде депрессии и апатии.

Также, отметила Кудашкина, подобные психофизические нагрузки приводят к ослаблению иммунитета и, как следствие, аутоиммунным и инфекционным заболеваниям.

"Поэтому такой график работы является вредным и нерациональным", — заключила собеседница.