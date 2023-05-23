Объём рынка компьютерных клубов в России достиг 20 млрд рублей
Эксперт Лукин: Объём рынка компьютерных клубов в РФ составляет 20 млрд рублей
Объём рынка компьютерных клубов в России по итогам 2022 года составил 20 миллиардов рублей, а количество интернет-кафе за последние три кризисных года выросло более чем в полтора раза. Об этом в ходе Московского предпринимательского форума сообщил основатель агрегатора компьютерных клубов LANGAME Дмитрий Лукин.
"Мы являемся агрегатором компьютерных клубов и их провайдером, по нашим данным, в 2022 году объём рынка компьютерных клубов в России составил 20 млрд руб., ежемесячно их посещают 2,5 млн человек. Также отмечен рост количества интернет-кафе более чем в полтора раза за три кризисных года, выросла и выручка, соответственно", — сказал Лукин.
По его словам, рынок переживал спад в 2000-х годах, когда ценность в виде "железа" и интернета пропала, однако в последние пять-шесть лет наблюдается ренессанс компьютерных клубов.
"Наша задача была — собрать комьюнити людей, связанных с клубами, индустрией. И мы выяснили, что людям, которые продавали ценность в виде Интернета и "железа", нужно объяснить новую ценность, рассказать, что нужно сделать, чтобы новые клубы работали — и работали правильно. Так родился агрегатор, также мы разработали своё программное обеспечение", — рассказал основатель агрегатора компьютерных клубов.
Сегодня интернет-кафе выглядят стильно, футуристично и привлекательно, то есть не так, как в 1990-х, отметил Лукин. По его словам, в основном эти заведения посещает молодёжь от 18 до 24 лет, причём большинство клиентов — казуальные игроки, не имеющие отношения к киберспорту.
Московский предпринимательский форум стартовал 22 мая. Масштабное бизнес-событие открыло столичную неделю предпринимательства, которая проходит в городе после трёхлетнего перерыва.
Ранее Александр Фомиченко рассказал, как видеоигры прививают детям полезные привычки. По его словам, дети познают мир через игровой процесс, который оказывает самое большое влияние на психическое развитие в юном возрасте, поэтому правильно подобранные компьютерные игры не причинят вреда.
Shutterstock