Объём рынка компьютерных клубов в России достиг 20 млрд рублей

Объём рынка компьютерных клубов в России по итогам 2022 года составил 20 миллиардов рублей, а количество интернет-кафе за последние три кризисных года выросло более чем в полтора раза. Об этом в ходе Московского предпринимательского форума сообщил основатель агрегатора компьютерных клубов LANGAME Дмитрий Лукин.

"Мы являемся агрегатором компьютерных клубов и их провайдером, по нашим данным, в 2022 году объём рынка компьютерных клубов в России составил 20 млрд руб., ежемесячно их посещают 2,5 млн человек. Также отмечен рост количества интернет-кафе более чем в полтора раза за три кризисных года, выросла и выручка, соответственно", — сказал Лукин.

По его словам, рынок переживал спад в 2000-х годах, когда ценность в виде "железа" и интернета пропала, однако в последние пять-шесть лет наблюдается ренессанс компьютерных клубов.

"Наша задача была — собрать комьюнити людей, связанных с клубами, индустрией. И мы выяснили, что людям, которые продавали ценность в виде Интернета и "железа", нужно объяснить новую ценность, рассказать, что нужно сделать, чтобы новые клубы работали — и работали правильно. Так родился агрегатор, также мы разработали своё программное обеспечение", — рассказал основатель агрегатора компьютерных клубов.

Сегодня интернет-кафе выглядят стильно, футуристично и привлекательно, то есть не так, как в 1990-х, отметил Лукин. По его словам, в основном эти заведения посещает молодёжь от 18 до 24 лет, причём большинство клиентов — казуальные игроки, не имеющие отношения к киберспорту.

Московский предпринимательский форум стартовал 22 мая. Масштабное бизнес-событие открыло столичную неделю предпринимательства, которая проходит в городе после трёхлетнего перерыва.