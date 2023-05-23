Румыния обеспокоена радиоактивной пылью, которой надышались жители польского Люблина
Румынский сенатор Шошоакэ: Радиоактивная пыль от обеднённого урана накрыла Польшу
Радиоактивное облако, которое образовалось после уничтожения боеприпасов с обеднённым ураном на Украине, уже накрыло территорию Польши. Об этом заявила во вторник румынский сенатор Диана Шошоакэ в интервью порталу BZI.
По её словам, речь идёт о реальных данных, которые подтверждают и военные, и агентство по окружающей среде в Польше. На складах, расположенных в Хмельницкой области, хранились танковые снаряды с обеднённым ураном, предоставленные Украине Великобританией.
"Пыль от урановых боеприпасов была разнесена ветром из Хмельницкой области в Люблин, и в течение двух дней она прошла расстояние в 400 километров. Те люди, которые находились на открытом воздухе и дышали пылью, будут тяжело болеть", — убеждена сенатор.
О том, что радиоактивное облако надвигается с Украины на Западную Европу, ранее предупреждал и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, за британскую помощь Украине своим здоровьем будут расплачиваться простые европейцы. Что такое снаряды с обеднённым ураном и в чём их опасность, читайте в материале Лайфа.
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