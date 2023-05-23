Радиоактивное облако, которое образовалось после уничтожения боеприпасов с обеднённым ураном на Украине, уже накрыло территорию Польши. Об этом заявила во вторник румынский сенатор Диана Шошоакэ в интервью порталу BZI.

По её словам, речь идёт о реальных данных, которые подтверждают и военные, и агентство по окружающей среде в Польше. На складах, расположенных в Хмельницкой области, хранились танковые снаряды с обеднённым ураном, предоставленные Украине Великобританией.

"Пыль от урановых боеприпасов была разнесена ветром из Хмельницкой области в Люблин, и в течение двух дней она прошла расстояние в 400 километров. Те люди, которые находились на открытом воздухе и дышали пылью, будут тяжело болеть", — убеждена сенатор.