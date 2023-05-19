ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 мая 2023, 10:48
221027

Радиоактивное облако надвигается с Украины на Западную Европу

Патрушев: После уничтожения урановых боеприпасов на Украине возникло радиоактивное облако

После уничтожения боеприпасов с обеднённым ураном, которые были поставлены Украине её западными партнёрами, образовалось радиоактивное облако, которое сейчас дрейфует в сторону Западной Европы. Об этом заявил в пятницу секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на выездном совещании в Сыктывкаре.

Таким образом, за американскую помощь Украине своим здоровьем будут расплачиваться простые европейцы.

"Американцы в своей истории уже не раз так "помогали" третьим странам. Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обеднённым ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы, и в Польше уже зафиксирован рост радиации", — отметил Патрушев.

Какие регионы Украины может накрыть урановая пыль
Какие регионы Украины может накрыть урановая пыль

Напомним, 25 апреля Великобритания направила Украине снаряды с обеднённым ураном, а 11 мая Киев получил от Лондона крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Российский лидер Владимир Путин ранее предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом. Что такое обеднённый уран и в чём его опасность, читайте в материале Лайфа.

BannerImage

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Николай Патрушев
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • радиация
  • Наука и технологии
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar