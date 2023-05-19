Радиоактивное облако надвигается с Украины на Западную Европу
Патрушев: После уничтожения урановых боеприпасов на Украине возникло радиоактивное облако
После уничтожения боеприпасов с обеднённым ураном, которые были поставлены Украине её западными партнёрами, образовалось радиоактивное облако, которое сейчас дрейфует в сторону Западной Европы. Об этом заявил в пятницу секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на выездном совещании в Сыктывкаре.
Таким образом, за американскую помощь Украине своим здоровьем будут расплачиваться простые европейцы.
"Американцы в своей истории уже не раз так "помогали" третьим странам. Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обеднённым ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы, и в Польше уже зафиксирован рост радиации", — отметил Патрушев.
Напомним, 25 апреля Великобритания направила Украине снаряды с обеднённым ураном, а 11 мая Киев получил от Лондона крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Российский лидер Владимир Путин ранее предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом. Что такое обеднённый уран и в чём его опасность, читайте в материале Лайфа.
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