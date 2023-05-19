Радиоактивное облако надвигается с Украины на Западную Европу

После уничтожения боеприпасов с обеднённым ураном, которые были поставлены Украине её западными партнёрами, образовалось радиоактивное облако, которое сейчас дрейфует в сторону Западной Европы. Об этом заявил в пятницу секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на выездном совещании в Сыктывкаре.

"Американцы в своей истории уже не раз так "помогали" третьим странам. Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обеднённым ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы, и в Польше уже зафиксирован рост радиации", — отметил Патрушев.