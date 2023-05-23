Суд по делу Трампа о махинациях начнётся в марте 2024 года в период праймериз
Суд по делу против бывшего президента США Дональда Трампа начнётся в марте 2024 года, за несколько месяцев до выборов президента страны. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление председательствующего по делу судьи Хуана Мерчана.
В этот момент в Штатах будет период праймериз, на которых определятся кандидаты от каждой партии.
Напомним, что преследование Трампа усилилось с началом подготовки к президентской кампании в США. После того как он заявил, что будет баллотироваться, его официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. А недавно экс-главу Белого дома признали виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.
Wikipedia / Mark Taylor