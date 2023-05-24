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24 мая, 08:06

Власти Крыма сегодня национализируют квартиру Зеленского в Ялте

Аксёнов: Крымский парламент национализирует имущество украинских олигархов

Парламент Крыма в ходе сессии 24 мая национализирует имущество украинских олигархов, в том числе недвижимость семьи президента Незалежной Владимира Зеленского в Ялте. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Аксёнов — о национализации имущества украинских олигархов. Видео © t.me / Aksenov82

"Сегодня у нас на сессию [парламента] идёт очередная партия имущества [под национализацию] — крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира наркомана Зеленского и прочее имущество всех способствующих террористическому режиму на Украине", — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Аксёнов уточнил, что в собственность Крыма переходит ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, которое принадлежало организации "Меджлис крымско-татарского народа"*. Вместе с тем губернатор поблагодарил парламент за решение о национализации имущества украинских олигархов.

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Напомним, в Крыму в прошлом году уже национализировали имущество украинских олигархов. В списке было более 130 объектов, в том числе активы олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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