Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского села Терезовка

При очередном обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадал один человек. Об этом проинформировал в своём телеграм-канале в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что атаке подверглась окраина села Терезовка Шебекинского округа.

"Есть один пострадавший — мужчина с ранениями нижних конечностей. Бригада ФМБА доставляет его в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — сообщил Гладков.