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24 мая, 08:07

Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского села Терезовка

Гладков заявил о ранении человека при обстреле ВСУ села под Белгородом

<p>Архивное фото. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/2206" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vvgladkov</a></p>

Архивное фото. Обложка © t.me / vvgladkov

При очередном обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадал один человек. Об этом проинформировал в своём телеграм-канале в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что атаке подверглась окраина села Терезовка Шебекинского округа.

"Есть один пострадавший — мужчина с ранениями нижних конечностей. Бригада ФМБА доставляет его в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — сообщил Гладков.

Система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом

Система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом

А в селе Новая Таволжанка, рассказал губернатор, с беспилотника сбросили взрывное устройство на частный жилой дом. К счастью, обошлось без детонации, а следовательно — без пострадавших и разрушений.

Ранее Лайф писал, что беспилотник сбросил взрывное устройство возле железнодорожного вокзала в Белгороде. В результате пострадал легковой автомобиль. Сообщалось также, что беспилотник сбросил взрывное устройство на Центр молодёжных инициатив в посёлке Борисовка Белгородской области.

Иван Косицын
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