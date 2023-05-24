Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского села Терезовка
Гладков заявил о ранении человека при обстреле ВСУ села под Белгородом
Архивное фото. Обложка © t.me / vvgladkov
При очередном обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадал один человек. Об этом проинформировал в своём телеграм-канале в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что атаке подверглась окраина села Терезовка Шебекинского округа.
"Есть один пострадавший — мужчина с ранениями нижних конечностей. Бригада ФМБА доставляет его в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — сообщил Гладков.
А в селе Новая Таволжанка, рассказал губернатор, с беспилотника сбросили взрывное устройство на частный жилой дом. К счастью, обошлось без детонации, а следовательно — без пострадавших и разрушений.
Ранее Лайф писал, что беспилотник сбросил взрывное устройство возле железнодорожного вокзала в Белгороде. В результате пострадал легковой автомобиль. Сообщалось также, что беспилотник сбросил взрывное устройство на Центр молодёжных инициатив в посёлке Борисовка Белгородской области.