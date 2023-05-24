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Регион
Опубликовано 24 мая 2023, 08:07
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Один человек пострадал при обстреле ВСУ белгородского села Терезовка

Гладков заявил о ранении человека при обстреле ВСУ села под Белгородом

Архивное фото. Обложка © t.me / vvgladkov

Архивное фото. Обложка © t.me / vvgladkov

При очередном обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадал один человек. Об этом проинформировал в своём телеграм-канале в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что атаке подверглась окраина села Терезовка Шебекинского округа.

"Есть один пострадавший — мужчина с ранениями нижних конечностей. Бригада ФМБА доставляет его в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — сообщил Гладков.

Система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом
Система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом

А в селе Новая Таволжанка, рассказал губернатор, с беспилотника сбросили взрывное устройство на частный жилой дом. К счастью, обошлось без детонации, а следовательно — без пострадавших и разрушений.

Ранее Лайф писал, что беспилотник сбросил взрывное устройство возле железнодорожного вокзала в Белгороде. В результате пострадал легковой автомобиль. Сообщалось также, что беспилотник сбросил взрывное устройство на Центр молодёжных инициатив в посёлке Борисовка Белгородской области.

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Иван Косицын
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