Пожар на рынке "Акос" в Подмосковье охватил 1,2 тысячи квадратов
Пожар на рынке "Акос" в Подмосковье охватил уже 1,2 тысячи кв. метров
Площадь пожара на рынке "Акос" в подмосковном Одинцове увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, передаёт МЧС России.
Тушение пожара на рынке "Акос" в подмосковном Одинцове. Видео © t.me / МЧС России
"Площадь пожара увеличилась до 1200 кв. м. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня", — указано в сообщении ведомства.
Напомним, сильный пожар произошёл на строительном рынке "Акос" в подмосковном Одинцове. В тушении задействовано более 85 человек и 27 единиц техники.
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t.me / МЧС России