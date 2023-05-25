Пожар на рынке "Акос" в Подмосковье охватил 1,2 тысячи квадратов

Площадь пожара на рынке "Акос" в подмосковном Одинцове увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, передаёт МЧС России.

Тушение пожара на рынке "Акос" в подмосковном Одинцове. Видео © t.me / МЧС России