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24 мая, 22:47

Пожар на рынке "Акос" в Подмосковье охватил 1,2 тысячи квадратов

Пожар на рынке "Акос" в Подмосковье охватил уже 1,2 тысячи кв. метров

Площадь пожара на рынке "Акос" в подмосковном Одинцове увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, передаёт МЧС России.

Тушение пожара на рынке "Акос" в подмосковном Одинцове. Видео © t.me / МЧС России

"Площадь пожара увеличилась до 1200 кв. м. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня", — указано в сообщении ведомства.

Пожар произошёл в здании театра Et Cetera в Москве

Пожар произошёл в здании театра Et Cetera в Москве

Напомним, сильный пожар произошёл на строительном рынке "Акос" в подмосковном Одинцове. В тушении задействовано более 85 человек и 27 единиц техники.


Обложка ©

t.me / МЧС России

Анатолий Симоненко
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