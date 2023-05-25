Южная Корея хочет повторить несостоявшийся запуск ракеты "Нури"

Третий запуск ракеты "Нури" планирует провести Южная Корея. Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея, оно состоится в 18:24 по местному времени (12:24 мск).

Власти нашли решение технической проблемы, послужившей причиной отмены запуска 24 мая за несколько часов до запланированного старта, пишет издание. Накануне заместитель министра науки и информационно-коммуникационных технологий О Тхэ Сок заявил, что "произошла ошибка связи между компьютером управления запуском и компьютером управления оборудованием стартовой площадки", поэтому запуск был перенесён.

Ракета должна вывести на орбиту малый спутник NEXTSat-2 и семь кубсатов. Ещё раньше — в октябре 2021 года — состоялся первый пуск "Нури". Она сумела достичь заданной высоты 700 километров, но не более. 21 июня 2022 года состоялся второй — успешный — запуск. Южная Корея вывела на орбиту макет спутника массой 1,3 тонны, а также спутник для проверки характеристик полёта.