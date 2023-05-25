Регион

Уведомления отключены

25 мая, 06:58

Российские пограничники уничтожили в Белгородской области шесть дронов-камикадзе

<p>Посаженный БПЛА. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51900" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Посаженный БПЛА. Обложка © SHOT

Дроны-камикадзе накануне массово атаковали Белгородскую область. Как сообщает SHOT, минимум шесть БПЛА уничтожили российские пограничники на территории региона.

По данным телеграм-канала, основной наплыв ударных беспилотников произошёл около 12:00. Сразу три дрона-камикадзе налетели на село Старолесье в Краснояружском районе (1,1 километра до границы). В это же время ещё два БПЛА попытались атаковать соседнее село Вязовое (400 метров до границы). Все дроны пограничники посадили средствами РЭБ и взорвали. В некоторых случаях применялось стрелковое оружие.

В Белгородской области обнаружили авиабомбу ФАБ-500

В Белгородской области обнаружили авиабомбу ФАБ-500

Такая же ситуация произошла около 15:00 у села Середа Шебекинского района. Там аналогичным образом уничтожили беспилотник в 450 метрах от границы. Пострадавших и разрушений во всех случаях удалось избежать.

Ранее Лайф писал, что украинские войска минимум дважды за ночь обстреляли Белгородскую область. Под удар попали КПП "Грайворон" в Козинке и село Новая Таволжанка в Шебекинском округе.

Аксёнов рассказал о ночной атаке беспилотников на Крым

Аксёнов рассказал о ночной атаке беспилотников на Крым

Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров