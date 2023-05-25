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Регион
Опубликовано 25 мая 2023, 06:58
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Российские пограничники уничтожили в Белгородской области шесть дронов-камикадзе

Посаженный БПЛА. Обложка © SHOT

Посаженный БПЛА. Обложка © SHOT

Дроны-камикадзе накануне массово атаковали Белгородскую область. Как сообщает SHOT, минимум шесть БПЛА уничтожили российские пограничники на территории региона.

По данным телеграм-канала, основной наплыв ударных беспилотников произошёл около 12:00. Сразу три дрона-камикадзе налетели на село Старолесье в Краснояружском районе (1,1 километра до границы). В это же время ещё два БПЛА попытались атаковать соседнее село Вязовое (400 метров до границы). Все дроны пограничники посадили средствами РЭБ и взорвали. В некоторых случаях применялось стрелковое оружие.

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Такая же ситуация произошла около 15:00 у села Середа Шебекинского района. Там аналогичным образом уничтожили беспилотник в 450 метрах от границы. Пострадавших и разрушений во всех случаях удалось избежать.

Ранее Лайф писал, что украинские войска минимум дважды за ночь обстреляли Белгородскую область. Под удар попали КПП Грайворон в Козинке и село Новая Таволжанка в Шебекинском округе.

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Иван Косицын
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