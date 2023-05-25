В США уличили Киев в использовании мобилизованных в роли пушечного мяса
WSJ: Киев отправлял в Артёмовск неподготовленных бойцов для сохранения опытных
Чтобы сохранить более опытных военных с западным вооружением, Киев направлял в Артёмовск необученных мобилизованных. Власти Украины делали это на фоне больших потерь в боях за город. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).
"Стремясь сохранить обученные и снаряжённые Западом бригады для долгожданного наступления, когда многие из профессиональных военных погибли, Киев направил мобилизованных солдат и отряды территориальной обороны, имеющих неоднородную подготовку и снаряжение", — сказано в публикации.
Издание также сообщило о том, что в феврале в украинскую 93-ю механизированную бригаду вошла группа мобилизованных, в которой были "бедняки из деревень Харьковской области".
Многие из этих мужчин не имели работы, почти ни у кого из них не было боевого опыта. Им дали советское оружие и отвезли в район неподалёку от Артёмовска. Через некоторое время их стали отправлять в бой группами по шесть человек. Генерал в отставке Бен Ходжес считает, что тактика сохранения решающих боевых сил в данном случае возможна. Но в любом случае власти Украины платят за это высокую цену, отметил он.
Напомним, 20 мая российские военные полностью освободили Артёмовск. В операции отличились бойцы ЧВК "Вагнер", а также авиация и артиллеристы Южной группировки войск.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency