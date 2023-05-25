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25 мая, 00:16

Командир отряда казаков-добровольцев "Сибирь" Кан рассказал о боях под Артёмовском

Командир отряда казаков-добровольцев "Сибирь" с позывным Кан рассказал о боях в селе Ягодном под Артёмовском (украинское название — Бахмут). В беседе с порталом "Российское казачество" он признался, что украинские военные пытались пробить их позиции, однако их попытки не увенчались успехом.

Командир отряда казаков-добровольцев "Сибирь" Кан рассказал о боях под Артёмовском. Видео © t.me / "Российское казачество"

По его словам, 9 мая ВСУ произвели массированный артиллерийский обстрел, пытаясь прощупать позиции казаков, однако прорыва так и не было. Спустя день отряд — порядка 400 человек — впервые услышал тишину. Но как оказалось позднее, это было затишье перед боем: 11 мая украинские военные начали наступление.

Украинские солдаты начали вести массированный удар по месту дислокации в 4 утра — "как у немцев заведено", продолжил командир. Артиллерийский обстрел длился более шести часов, после чего отряд вышел на позиции. По его словам, несколько раз приходилось вызывать огонь на себя и как выяснилось позднее, по казакам тогда было выпущено 152 снаряда.

Позднее бойцы услышали по рации, что в окопах осталось не так много солдат ВСУ, после чего сделали контрольный рывок вперёд: именно благодаря ему удалось удержать не только свои позиции, но и захватить позиции ВСУ.

"142 человека нас заходило на позиции, а вышло 24. Убитых подтвержденных девять, пропавших без вести – десять, остальные все "трёхсотые". Если бы враги прошли нас, фронт был бы прорван капитально", — поделился Кан.

"Сибирь" в боях за Бахмут: Как казаки не дали боевикам прорваться в город

"Сибирь" в боях за Бахмут: Как казаки не дали боевикам прорваться в город

Напомним, Артёмовск был полностью освобождён 20 мая. В операции, продлившейся 224 дня, принимали участие ЧВК "Вагнер", а также авиация и артиллерия Южной группировки войск. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уже водрузил флаг ДНР над одним из зданий Артёмовска. Он поблагодарил бойцов, принимавших участие в освобождении города, отметив, что они "сделали невозможное".

Обложка ©

vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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