Командир отряда казаков-добровольцев "Сибирь" с позывным Кан рассказал о боях в селе Ягодном под Артёмовском (украинское название — Бахмут). В беседе с порталом "Российское казачество" он признался, что украинские военные пытались пробить их позиции, однако попытки не увенчались успехом.

Командир отряда казаков-добровольцев "Сибирь" Кан рассказал о боях под Артёмовском. Видео © t.me / "Российское казачество"

По его словам, 9 мая ВСУ произвели массированный артиллерийский обстрел, пытаясь прощупать позиции казаков, однако прорыва так и не было. Спустя день отряд — порядка 400 человек — впервые услышал тишину. Но, как оказалось позднее, это было затишье перед боем: 11 мая украинские военные начали наступление.

Украинские солдаты начали вести массированный удар по месту дислокации в четыре утра — "как у немцев заведено", продолжил командир. Артиллерийский обстрел длился более шести часов, после чего отряд вышел на позиции. По его словам, несколько раз приходилось вызывать огонь на себя, и, как выяснилось позднее, по казакам тогда было выпущено 152 снаряда.

Позднее бойцы услышали по рации, что в окопах осталось не так много солдат ВСУ, после чего сделали контрольный рывок вперёд. Именно благодаря ему удалось удержать не только свои позиции, но и захватить позиции ВСУ.