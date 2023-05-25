Всё дело в позе: Россиянам объяснили, как выбрать правильную подушку для сна

Подушку следует выбирать исходя из позы, в которой человек привык спать. Об этом в беседе с Лайфом рассказала руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Красной Пресне", врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова.

"Когда вы собираетесь заснуть, полежите несколько минут на спине, на боку и на животе. Посмотрите, какая поза из них кажется вам наиболее удобной. Если вы провели полчаса на животе и не заснули, вероятно, это не ваша любимая позиция", — сказала специалист.

По её словам, если человек спит на животе, ему понадобится мягкая, довольно плоская подушка. Она позволит шее оставаться на одной линии с позвоночником. В таком положении можно спать и вовсе без подушки. Если кто-то привык спать на спине, ему подойдёт подушка средней толщины, чтобы немного поддерживать шею. А тем, кто спит на боку, понадобится более толстая и жёсткая подушка, чтобы поддержка для шеи была уже основательной.

"Если вы спите в смешанном режиме и вам комфортно в разных положениях в течение ночи, ищите подушку средней толщины и немного мягче, чтобы её можно было удобно использовать в разных положениях. Если вы склонны храпеть, лучше спать на боку. Вы, скорее всего, будете храпеть, если будете спать на спине", — подчеркнула Сурненкова.

На выбор подушки влияют и особенности матраса. Если он жёсткий, то лучше выбрать мягкую подушку. Если мягкий, то жёсткая подушка лучше удержит голову и шею на одном уровне.

Наполнители подушек в основном делятся на две категории: синтетические и натуральные. Натуральные помогают избежать раздражения, а синтетические зачастую разработаны для максимального комфорта. Подушки из пены с эффектом памяти содержат вязкоупругий материал, который повторяет контуры тела, обеспечивая поддержку. Это делает такие подушки отличными для тех, кто страдает от болей в шее, и тех, кто спит на боку.

Подушки с наполнителем из пера или пуха очень мягкие. Перья лучше всего подходят для тех, кто спит на животе и не нуждается в основательной поддержке головы. Подушки из холлофайбера представляют собой смесь 50:50 классического полиэстера и пружинящих полых волокон, в результате чего подушка получается упругой и пухлой. Поддержка, которую дают эти подушки, делает их идеальными для тех, кто спит на спине, и тех, у кого болит шея.

"Менять подушки рекомендуется не реже одного раза в 2 года. Это связано с тем, что со временем будут накапливаться пылевые клещи и подушка, скорее всего, потеряет большую часть своей эластичности, а это означает, что она не будет обеспечивать адекватную поддержку", — заявила Сурненкова.