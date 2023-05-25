Вассерман объяснил, почему Одесса — русский город

Одесса является типично русским городом в плане многонациональности. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, который родился в Одессе и провёл там детство.

"Понятно, что это город типично русский в смысле многонациональности. Русская цивилизация формировалась в условиях острого дефицита людей. На протяжении всей нашей истории плотность населения у нас куда ниже, чем у других стран, с которыми мы активно взаимодействуем. <...> Русская цивилизация у нас самая интеграционистская, то есть у нас более всего развиты навыки включения других народов, достижений в свою культуру, цивилизацию", — отметил Вассерман в интервью РИА ФАН.

Он добавил, что, осваивая другие культурные достижения, русские начинают проявлять себя в них "лучше первопроходцев".