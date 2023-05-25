Вассерман объяснил, почему Одесса — русский город
Вассерман: Одесса — типично русский город в плане многонациональности
Одесса является типично русским городом в плане многонациональности. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, который родился в Одессе и провёл там детство.
"Понятно, что это город типично русский в смысле многонациональности. Русская цивилизация формировалась в условиях острого дефицита людей. На протяжении всей нашей истории плотность населения у нас куда ниже, чем у других стран, с которыми мы активно взаимодействуем. <...> Русская цивилизация у нас самая интеграционистская, то есть у нас более всего развиты навыки включения других народов, достижений в свою культуру, цивилизацию", — отметил Вассерман в интервью РИА ФАН.
Он добавил, что, осваивая другие культурные достижения, русские начинают проявлять себя в них "лучше первопроходцев".
Напомним, Анатолий Вассерман в последний раз был в Одессе в 2014 году. Тогда он понял, что если снова туда отправится, то в лучшем случае его убьют после пересечения границы. Из соображений безопасности эрудит даже не смог посетить похороны отца. Вассерман перестал общаться с родными из Одессы.
ТАСС / Николай Галкин