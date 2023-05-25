На полицейского завели дело за подмену 222 тысяч рублей на купюры "банка приколов"

По данным SHOT, 35-летний капитан всё оформил как положено. Но в этот же день после работы он сходил в торговый центр, где купил 222 купюры "банка приколов" (по тысяче) и заменил на них содержимое куртки, оставив в ней всего четыре настоящих банкноты. Когда это вскрылось, на оперативника завели уголовное дело по двум статьям: "Кража с незаконным проникновением в хранилище" (до пяти лет колонии) и "Злоупотребление должностными полномочиями" (до четырёх лет колонии). Капитана задержали, идёт следствие.