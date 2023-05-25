На полицейского завели дело за подмену 222 тысяч рублей на купюры "банка приколов"
В Москве на полицейского, который заменил 222 тысячи рублей купюрами "банка приколов", завели уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Как рассказывал Лайф, москвичка, прогуливаясь по парку "Ростокинский акведук", заметила куртку, в карманах которой оказалось 226 тысяч рублей. Девушка принесла их в отдел полиции в районе Ростокино.
По данным SHOT, 35-летний капитан всё оформил как положено. Но в этот же день после работы он сходил в торговый центр, где купил 222 купюры "банка приколов" (по тысяче) и заменил на них содержимое куртки, оставив в ней всего четыре настоящих банкноты. Когда это вскрылось, на оперативника завели уголовное дело по двум статьям: "Кража с незаконным проникновением в хранилище" (до пяти лет колонии) и "Злоупотребление должностными полномочиями" (до четырёх лет колонии). Капитана задержали, идёт следствие.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье полицейского заподозрили в получении взятки. Коллега передала ему коньяк и десять тысяч рублей наличными с просьбой оказать покровительство при продвижении по службе.
ТАСС / РБК / Владислав Шатило