Блогера Марселя Миннахмедова заподозрили в хищении 100 миллионов рублей

Полиция проверяет блогера Марселя Миннахмедова, который рассказывал об инвестициях и, предположительно, лишил своих подписчиков почти 100 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, Миннахмедов называет себя предпринимателем с 10-летним стажем. Он утверждает, что освоил множество способов заработка, и курсы, видимо, один из них. По данным SHOT, в полицию обратилось несколько человек, которые купили курс у блогера. Они хотели научиться грамотно вкладывать деньги, чтобы приумножить капитал. В рамках курса слушателей разбивали на группы и предлагали вложиться в "финансовый пул", который будто бы увеличит доходы на 20%.

Как рассказал потерпевший Ильнур, в его группе было 11 человек — в общей сложности они вложили в пул почти 15 миллионов рублей, а с нескольких групп Миннахмедов якобы мог взять со своих слушателей почти 100 миллионов. После того как люди отдали деньги, они стали ждать их возвращения. Затем, по их мнению, сработал принцип финансовой пирамиды: учителя кормили их "завтраками" и придумывали странные отговорки, но деньги не возвращали. Теперь слушатели курса обвиняют "финансового гуру" в том, что он забрал все средства себе.

А вот у преподавателей версия совсем другая. Один из "педагогов" заявил, что все полученные деньги они отправляли в Казахстан блогерше Юлии Агеевой и какому-то "очень серьёзному человеку". За это они якобы получали 1% от суммы, которую переводил слушатель. После этого Агеева будто бы куда-то скрылась и оставила без денег не только простых преподавателей курса, но и самого Миннахмедова. Теперь в подробностях загадочной истории исчезновения миллионов разбирается полиция.