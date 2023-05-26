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26 мая, 01:35

Офтальмолог нашёл плюс от остановки импорта контактных линз в Россию

Офтальмолог Куренков: Необходимо нарастить выпуск линз из-за приостановки импорта

Проблем в связи с приостановкой импорта контактных линз в стране быть не должно. Как напомнил офтальмолог Вячеслав Куренков в беседе с NEWS.ru, в России есть собственное производство оптики.

"Я считаю, что наша страна сама должна обеспечивать себя подобными вещами. Всегда альтернативой для линз были очки, у нас есть своя продукция, завод в Санкт-Петербурге всегда славился хорошей оптической продукцией с высокими технологиями. Я думаю, наша индустрия справится с нехваткой для тех пациентов, которые собираются носить очки или контактные линзы", — сказал специалист.

Он считает, что ориентирование на западную продукцию не давало развиваться соответствующему отечественному направлению, теперь же у наших производителей есть все шансы заявить о себе.

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Ранее Лайф писал, что компания Johnson & Johnson подтвердила приостановку поставок контактных линз в Россию. Власти же заверили, что дефицита контактных линз в России нет.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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