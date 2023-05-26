Визит Мишустина в Пекин развеял миф США и Евросоюза, пишут СМИ

Российский премьер Михаил Мишустин своим визитом в Пекин опроверг широко распространённы в США и Евросоюзе миф о том, что Китай экономически "поглотит" Россию, сообщает газета Público.

По данным издания, время поездки было выбрано с умыслом: после завершения саммита "Большой семёрки" в Хиросиме. Вместе с председателем КНР Си Цзиньпином Мишустин обсудил "беспрецедентное" партнёрство и "новый уровень" развития двусторонних отношений. Кроме того, китайская сторона предложила Мишустину поддержку в вопросах, которые касаются коренных интересов обеих сторон, сказано в материале.

"Если раньше тот факт, что Пекин не осудил военный конфликт на Украине и не согласился с введёнными против России санкциями, просто вызывал у европейцев и американцев беспокойство, то теперь столь сильная поддержка "коренных интересов" России со стороны Китая, уже вызывает тревогу", — пишет издание.

В заключение авторы подчеркнули, что приём, который был оказан Мишустину в Пекине, также опроверг мнение США о том, что Китай планирует экономически "поглотить Россию", которая столкнулась с масштабными западными санкциями.