Россиянам рассказали, как долго можно хранить суши в холодильнике

Отравление рыбой считается одним из самых опасных: при неправильном приготовлении или хранении этот продукт становится идеальной средой для размножения бактерий. Об этом рассказала "Газете.ru" врач-терапевт центра "Инвитро" Татьяна Тарадеева.

"Сырую рыбу в холодильнике можно хранить один-два дня, а блюда из рыбы в течение суток должны быть употреблены в пищу, в противном случае может развиться отравление", — объяснила специалист, добавив, что блюда японской кухни можно хранить в холодильнике 18–24 часа с момента приготовления.

Суши и роллы, по её словам, при неправильном хранении могут привести к пищевым отравлениям, сопровождающимся тошнотой, рвотой, повышением температуры, понижением давления, головной болью, обезвоживанием и диареей. Нередко всё это заканчивается госпитализацией. Кроме того, рыба может быть поражена паразитами, вызывающими описторхоз, дифиллоботриоз и прочие болезни.

"В первую очередь при отравлении рыбой нужно промыть желудок до чистых промывных вод. Для этого можно спровоцировать рвоту: выпить до одного литра тёплой воды с солью и надавить на корень языка. Потом можно принять сорбент, который поможет вывести токсины из ЖКТ и замедлит их всасывание", — советует Тарадеева.