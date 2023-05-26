Военный аэродром под Ростовом мог быть атакован из украинского комплекса "Гром"

Морозовский военный аэродром в Ростовской области мог быть атакован украинскими войсками из ОТРК "Гром". Об этом свидетельствует скорость полёта ракеты, выпущенной по объекту, сообщает телеграм-канал SHOT .

По данным канала, ракета, которую сбила накануне вечером российская система ПВО, летела со скоростью около пяти тысяч километров в час на высоте около 17 километров. Стоит отметить, что комплекс "Гром" поражает объекты, расположенные на расстоянии до 280 километров от точки старта, а от Морозовска до границы с Украиной примерно 230 километров. Его применяют против батарей ЗРК, самолётов и вертолётов, находящихся на стоянках аэродромов, а также объектов противовоздушной и противоракетной обороны.