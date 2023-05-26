"Молодцы наши ребята": Ростовчане радостными криками встретили уничтожение ракеты в районе аэродрома

Очевидцы сняли на видео момент уничтожения украинской ракеты в районе Морозовского военного аэродрома в Ростовской области. Кадры публикует телеграм-канал SHOT .

Момент уничтожения украинской ракеты в районе военного аэродрома в Ростовской области. Видео © SHOT

"Сбили! Сбили ракету! Молодцы наши ребята!" — сказали радостные местные жители за кадром.

Военный аэродром под Ростовом мог быть атакован из украинского комплекса "Гром"

Ранее Лайф рассказывал, что вечером 25 мая в районе военного аэродрома в Морозовске Ростовской области сработала система противовоздушной обороны. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, была сбита украинская ракета. Лайф публиковал кадры с места происшествия.