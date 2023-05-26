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26 мая, 07:34

"Молодцы наши ребята": Ростовчане радостными криками встретили уничтожение ракеты в районе аэродрома

Очевидцы сняли на видео момент уничтожения ракеты в районе аэродрома под Ростовом

Очевидцы сняли на видео момент уничтожения украинской ракеты в районе Морозовского военного аэродрома в Ростовской области. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Момент уничтожения украинской ракеты в районе военного аэродрома в Ростовской области. Видео © SHOT

"Сбили! Сбили ракету! Молодцы наши ребята!" — сказали радостные местные жители за кадром.

Военный аэродром под Ростовом мог быть атакован из украинского комплекса "Гром"

Военный аэродром под Ростовом мог быть атакован из украинского комплекса "Гром"

Ранее Лайф рассказывал, что вечером 25 мая в районе военного аэродрома в Морозовске Ростовской области сработала система противовоздушной обороны. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, была сбита украинская ракета. Лайф публиковал кадры с места происшествия.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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