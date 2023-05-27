Скандалы как вторая кожа: Топ-5 детей российских селебрити, которые не могут жить без эпатажа По всему миру дети звёзд становятся скандальными трендсеттерами, российские отпрыски болеют тем же. Как разводятся, бьют, любят и наказывают в звёздных семействах, разбирался Лайф. 26 мая, 23:44 Алеся Кафельникова и Денис Шальных. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Picture alliance / Ik Aldama, Елена Никитченко

Дети звёздных родителей уже с рождения находятся под пристальным вниманием общественности, но не все ведут себя подобающим образом. Вот лишь несколько примеров из жизни наследников известных людей, которые при помощи постоянных скандалов строят свою карьеру, порой вычёркивая из жизни родных.

Дочь Евгения Кафельникова

Алеся Кафельникова на показе бренда DAVID KOMA. Фото © ТАСС / Picture alliance / Ik Aldama

Дочь звезды российского тенниса Евгения Кафельникова Алеся хорошо потрепала нервы своему отцу. Уже в 15 лет она стала моделью и из-за этого сильно похудела. Девушка выглядела больной, чем шокировала общественность и пугала родителей. Избежать анорексии она смогла лишь благодаря уверениям модельных агентств набрать вес. При этом дочь спортсмена регулярно провоцировала скандалы, публикуя двусмысленные фотографии и шокируя аудиторию.

Далее она завела дружбу со скандальным рэпером Фараоном. Евгений запретил дочери общаться с музыкантом, в чьих песнях постоянно упоминаются наркотики и секс. Алеся сбегает из дома. Кафельников в "Твиттере" пишет обращение к дочке, она выходит на связь, но это происходит только через несколько дней. Оказывается, девушка находилась в реанимации. В Сети списывают болезнь на якобы передозировку запрещённых веществ.

Проходит время, поклонники замечают, что Кафельникова устаёт от скандалов. Затем в её жизни происходит пересмотр, Алеся получает хорошие контракты и предложения по работе. В 2021 году девушка выходит замуж за бизнесмена Георгия Петришина и дарит ему девочку, которой дали необычное имя Киара.

Однако за постами и фотографиями не всё так радужно. На днях мать Алеси, Мария Кафельникова, обвинила своего зятя в том, что он собирает компрометирующие видео на её дочь. Женщина также отметила, что Петришин жестокий человек, от которого она собирается забрать свою дочь.

СМИ сразу сообщили о разводе молодой пары. Но на это Алеся лишь выложила новое фото с мужем и сообщила, что беспокоится за ментальное здоровье своей матери. Даже сам Петришин отреагировал на поведение Марии, отметив, что они иногда ругаются с женой, но о разводе и проблемах говорить рано. Мать модели решила поправить ситуацию, опубликовав пост о том, что её неправильно поняли. В общем, жизнь у дочери теннисиста продолжает кипеть.

Дочь Маши Распутиной

Молодая певица Мария Распутина мечтала о большой карьере, поэтому, родив дочь Лидию, приняла решение отдать ребёнка своим родителям на воспитание. И именно из-за этого отношения между мамой и дочкой не заладились. Ребёнок скучал по матери, которая постоянно разъезжала с концертами. Девочка также сильно переживала за развод родителей. В результате у неё начались психологические проблемы.

Уже будучи взрослой, Лидия Ермакова решила отомстить маме и начала ходить по ток-шоу. В них она жаловалась на звёздную родительницу, которая не только выгнала её из дома, но и определяла в психиатрическую больницу. В свою очередь Маша Распутина тоже раздавала интервью и заявляла: "Старшая дочь — это трагедия моей жизни. У неё могут быть какие-то голоса, галлюцинации. Когда я её забираю к себе, она в клинике находится 10–15 дней, сначала она ничего. А потом начинает "съезжать". Откровенно о ней она рассказывала и в интервью в шоу "Алёна, блин!".

Маша Распутина. Кадр из видео © YouTube / Алёна, блин!

Позже Лидия взяла свои слова обратно, отметив, что мать и её второй муж помогают ей. А в одном телешоу Распутина примирилась с дочерью, больше они публично не выясняли отношения. 13 мая этого года артистка отметила своё 59-летие в ресторане на Рублёвке. Лидия была с ней с самого начала торжества, при этом младшая дочь Распутиной, Маша Захарова, приехала лишь в разгар праздника, как сообщает МК. В этом случае родственники всё-таки добились мирных отношений.

Сын Елены Яковлевой

Актриса Елена Яковлева и её сын Денис Шальных. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Поклонники звезды российского кино Елены Яковлевой были шокированы внешним видом её сына. Повзрослевший наследник актрисы Денис Шальных увлекается татуировками и разукрасил 70% своего тела, включая лицо. Хотя сначала он просто наколол портрет своей любимой собаки, а дальше понеслось…

Ещё одно увлечение сына актрисы — пирсинг. Так что на его теле имеется много проколов. Из-за внешнего вида его часто называют фриком. Однако после бурного обсуждения в прессе сын артистки всё же задумался над своим образом и даже решил свести с лица татуировку с изображение гроба, из-за которой особенно переживала звёздная мать. Сам парень признаётся, что это было очень больно.

Денис Шальных. Кадр из видео © YouTube / Всё о татуировках ETLASER

Шальных часто попадает в больницу с различными травмами, о чём откровенно рассказывает в социальных сетях. Парень всегда шокирует своих подписчиков и, конечно, популярную мать. То он заявляет, что удалит детородный орган, то показывает отмирающие конечности. А ещё он экспериментирует с питанием: "Третья неделя рисовых мероприятий вместе с болезнями и другими обстоятельствами. И, собственно, 115–116 кг. Что? Как? Зачем? Вообще не волнует. Мне норм".

Сейчас у Шальных новое увлечение — музыка. Хотя это сложно назвать творчеством, он лишь истошно кричит под музыку. Недавно Денис представил публике свою песню: "Когда выйдет трек с моим фитком, у вас у всех будет неоперабельный геморрой. Уж простите, но придётся отрезать снизу всё по пояс".

Сын Бориса Гребенщикова

Глеб Гребенщиков. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / h.r.v.s.t.r

Сын Бориса Гребенщикова Глеб с детства рос непослушным мальчиком. Его дважды исключали из школы, а в подростковом возрасте он влипал в разные громкие истории. Что неудивительно, ведь воспитывала его только мать. Сам Гребенщиков много гастролировал, а потом развёлся с первой супругой.

Музыкант старался сделать многое для своего отпрыска, даже помог устроить сына в университет, но Глеб его не смог окончить. Часто звёздный ребёнок якобы попадался за употребление наркотиков. Зато Гребенщиков гордится, что Глеб — единственный из его детей, кто пошёл по его стопам и тоже занимается музыкой (всего их у него четверо, одна из них — известная актриса Алиса Гребенщикова).

Сейчас сын пытается решить проблемы звёздного отца, который живёт в Лондоне. Гребенщиков-старший пытался сдать в аренду свою роскошную трёхкомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга за небольшую стоимость (80 тысяч в месяц плюс коммуналка), чтобы иметь хоть какие-то средства для существования, пишет "Фантанка". Недвижимостью занимался как раз сын Глеб.

Квартира Бориса Гребенщикова. Фото © T.me / fontankaspb

Дочь Иосифа Пригожина

Даная Пригожина с Иосифом Пригожиным. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / prigozhin_josif

У продюсера и мужа певицы Валерии Иосифа Пригожина трое детей. Кроме того, он помогал воспитывать троих наследников своей известной супруги. Самые непростые отношения у Пригожина сложились с его старшей дочерью, Данаей, которая в один момент решила стать популярной. Для этого она публично обвинила отца в том, что тот не обеспечивает её, хотя она с детства является инвалидом по слуху. Девушка даже подала исковое заявление в суд.

Также Даная пыталась сыскать славу, участвуя в различных телепроектах. А после своего похода на реалити-шоу "Дом-2" публично разнесла Пригожина: "Папа звонил мне почти каждый день. Говорил, что в семье не без урода. Потребовал, чтобы я сменила фамилию, что я и сделаю. Не понимаю, почему я не могу мечтать о славе. Он не может мне помочь как продюсер? Ведь Аню, дочку Валерии, он устроил на музыкальный канал. Чем я хуже?"

Лишь спустя время они смогли наладить отношения. Сейчас Пригожин даже нянчится с внуком Даниэлем, которого недавно родила Даная. При этом дочь продюсера продолжает эпатировать публику. Весной этого года она заявила, что стала работать таксистом. На это она пошла вынужденно, так как её муж получил множество травм из-за несчастного случая и временно не может работать.

"Сейчас я в декрете. Помимо рекламы в соцсетях и съёмок делаю иногда организаторские штуки. Плюс сейчас я вышла и активно работаю в такси (временная мера), пока муж реабилитируется", — призналась Даная.

Авторы Кира Громова