"Безденежье, депрессия": Шаляпин рассказал о трагедии у внучки Гурченко

Внучка знаменитой актрисы Людмилы Гурченко — 39-летняя Елена Королёва — впала в отчаяние после предательства любимого человека и выкидыша. Об этом рассказал её друг, певец Прохор Шаляпин.

По его словам, у внучки легендарной актрисы в жизни чёрная полоса. После развода с мужем она встретила другого мужчину, но оказалось, что он женат. После известия о беременности он бросил Королёву.

"Когда он узнал, что Лена беременна, цинично её бросил. Лена хотела сохранить ребёнка, но, увы, случился выкидыш. Безденежье, депрессия, она перестала выходить из дома, стала затворницей", — сказал он в беседе с сайтом kp.ru.

Он указал, что внучка актрисы после трагедий перестала следить за своей внешностью. Шаляпин отвёл её в салон к знакомому стилисту для преображения. Ей сделали причёску, наращивание ресниц. Затем певец подарил Елене пальто. Он сказал, что после этого она воспряла духом.