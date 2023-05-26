Путин прервал встречу с "Деловой Россией" ради разговора с президентом Бразилии
Луис Инасиу Лула да Силва и Владимир Путин. Коллаж © LIFE. Обложка © ТАСС / EPA / ANTONIO PEDRO SANTOS, Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин прервал встречу с "Деловой Россией" ради разговора с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом заявил сам глава государства. Лидеры двух стран провели переговоры по телефону.
По словам Путина, бразильский президент передал предпринимательскому сообществу России пожелания успехов и благополучия в бизнесе.
"Бразилия — ведущий торгово-экономический партнёр России в Латинской Америке. Из-за сложности в расчётах чуть-чуть припал торговый оборот, но в целом потенциал хороший", — сказал российский лидер.
Ранее Путин на форуме "Деловая Россия" заявил, что российский бизнес активно осваивает ниши, освободившиеся после ухода зарубежных брендов. По его словам, раньше отечественный рынок был практически отдан иностранцам и транснациональным корпорациям, а нашим предпринимателям было сложно с ними тягаться. На сегодняшней встрече глава государства также предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда.