Лавров на встрече с переговорщиком из Китая пояснил позицию Москвы по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем. В ходе переговоров российский министр подтвердил приверженность Москвы разрешению украинского конфликта политико-дипломатическим путём, заявили в МИД РФ.

В сообщении на сайте российского дипведомства также указано, что Лавров особо акцентировал внимание на созданных Киевом и её западными кураторами серьёзных препятствиях для возобновления мирных переговоров.

В МИД также отметили, что Лавров на встрече с Ли Хуэем выразил признательность Пекину за взвешенную позицию в отношении кризиса на Украине. Кроме того, глава МИД России высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль в урегулировании конфликта.