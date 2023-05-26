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26 мая, 14:52

Лавров на встрече с переговорщиком из Китая пояснил позицию Москвы по Украине

Лавров: РФ привержена политико-дипломатическому разрешению конфликта на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем. В ходе переговоров российский министр подтвердил приверженность Москвы разрешению украинского конфликта политико-дипломатическим путём, заявили в МИД РФ.

Китайский переговорщик по Украине прибыл в МИД России

Китайский переговорщик по Украине прибыл в МИД России

В сообщении на сайте российского дипведомства также указано, что Лавров особо акцентировал внимание на созданных Киевом и её западными кураторами серьёзных препятствиях для возобновления мирных переговоров.

В МИД также отметили, что Лавров на встрече с Ли Хуэем выразил признательность Пекину за взвешенную позицию в отношении кризиса на Украине. Кроме того, глава МИД России высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль в урегулировании конфликта.

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Китайский переговорщик по Украине предлагал Европе сохранить новые регионы в составе РФ

Ранее Сергей Лавров заявил, что страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине, что значительно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Он напомнил Западу о недопустимости такого сценария.

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Flickr / Υπουργείο Εξωτερικών

Иван Косицын
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