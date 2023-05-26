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26 мая, 14:52

Элла Памфилова озвучила свой диагноз на фоне слухов о госпитализации

Глава ЦИК Памфилова заявила, что заболела ларингитом

<p>Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова ответила на сообщения о госпитализации, заявив, что у неё ларингит, но в понедельник, 29 мая, она выйдет на работу.

"Это просто обычный ларингит, ничего особенного. Всё хорошо, завтра я буду дома. В понедельник буду на работе", — сказала она ТАСС.

Ранее в Сети распространилась информация о госпитализации председателя ЦИК.

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А 11 мая был госпитализирован режиссёр Глеб Панфилов. У народного артиста РСФСР, которому уже 88 лет, случился инсульт. Ранее сообщалось о небольшом улучшении его состояния. Панфилов узнал сына, который находится рядом с ним, и подал знаки.

Александра Вишнякова
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