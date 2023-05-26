Элла Памфилова озвучила свой диагноз на фоне слухов о госпитализации

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова ответила на сообщения о госпитализации, заявив, что у неё ларингит, но в понедельник, 29 мая, она выйдет на работу.

"Это просто обычный ларингит, ничего особенного. Всё хорошо, завтра я буду дома. В понедельник буду на работе", — сказала она ТАСС.