Элла Памфилова озвучила свой диагноз на фоне слухов о госпитализации
Глава ЦИК Памфилова заявила, что заболела ларингитом
Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова ответила на сообщения о госпитализации, заявив, что у неё ларингит, но в понедельник, 29 мая, она выйдет на работу.
"Это просто обычный ларингит, ничего особенного. Всё хорошо, завтра я буду дома. В понедельник буду на работе", — сказала она ТАСС.
Ранее в Сети распространилась информация о госпитализации председателя ЦИК.
А 11 мая был госпитализирован режиссёр Глеб Панфилов. У народного артиста РСФСР, которому уже 88 лет, случился инсульт. Ранее сообщалось о небольшом улучшении его состояния. Панфилов узнал сына, который находится рядом с ним, и подал знаки.