"Москва, Кремль": Путин шуткой "ответил" на неожиданный звонок во время заседания

Громкий звонок телефона раздался на встрече президента РФ Владимира Путина с "Деловой Россией". Этот звук прервал реплику главы Минздрава Михаила Мурашко, который комментировал выступление одного из участников встречи. Российский лидер шуткой прокомментировал эту ситуацию.

Путин "ответил" словами "Москва, Кремль" на звонок во время заседания. Видео © LiFE

"Москва, Кремль", — сказал Путин под дружный смех присутствующих.

"Но мы пропустим этот звонок", — добавил с улыбкой глава государства.

Кто звонил, осталось секретом. Стоит отметить, что за несколько минут до этого Путин рассказал собравшимся, что сделал перерыв в разговоре с предпринимателями, чтобы провести телефонные переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.