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26 мая, 15:14

Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина и да Силвы

Пресс-служба Кремля: Путин обсудил Украину с президентом да Силвой

Президент России Владимир Путин обсудил украинское урегулирование с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Президент России дал принципиальные оценки развития ситуации вокруг Украины, подтвердив при этом открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами", — говорится в сообщении.

Итоги телефонного разговора кратко подвёл в своём Twitter и господин Лула да Силва. Он написал, что в разговоре с Путиным "подтвердил готовность Бразилии вместе с Индией, Индонезией и Китаем к диалогу с обеими сторонами конфликта".

Песков: Пока рано оценивать план Бразилии по урегулированию конфликта на Украине

Песков: Пока рано оценивать план Бразилии по урегулированию конфликта на Украине

Ранее президент Бразилии призвал Запад прекратить поставлять оружие Украине, потому что такие действия "поощряют войну". Он призывал стороны сесть за стол переговоров и даже выступал с предложением создать аналог "Большой двадцатки" (G20). По его мнению, новый формат нужен для конструктивного диалога по ситуации на Украине.

Обложка ©

ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The / The Kremlin Moscow

Марина Калегина
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