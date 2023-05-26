Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина и да Силвы
Пресс-служба Кремля: Путин обсудил Украину с президентом да Силвой
Президент России Владимир Путин обсудил украинское урегулирование с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"Президент России дал принципиальные оценки развития ситуации вокруг Украины, подтвердив при этом открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами", — говорится в сообщении.
Итоги телефонного разговора кратко подвёл в своём Twitter и господин Лула да Силва. Он написал, что в разговоре с Путиным "подтвердил готовность Бразилии вместе с Индией, Индонезией и Китаем к диалогу с обеими сторонами конфликта".
Ранее президент Бразилии призвал Запад прекратить поставлять оружие Украине, потому что такие действия "поощряют войну". Он призывал стороны сесть за стол переговоров и даже выступал с предложением создать аналог "Большой двадцатки" (G20). По его мнению, новый формат нужен для конструктивного диалога по ситуации на Украине.
ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The / The Kremlin Moscow