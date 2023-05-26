Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина и да Силвы

Президент России Владимир Путин обсудил украинское урегулирование с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Президент России дал принципиальные оценки развития ситуации вокруг Украины, подтвердив при этом открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами", — говорится в сообщении.

Итоги телефонного разговора кратко подвёл в своём Twitter и господин Лула да Силва. Он написал, что в разговоре с Путиным "подтвердил готовность Бразилии вместе с Индией, Индонезией и Китаем к диалогу с обеими сторонами конфликта".