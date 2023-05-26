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26 мая, 15:44

Путин рассказал о впечатлениях от поездки в новые регионы РФ: Скромно, но достойно

Путин: Новые регионы развиваются благодаря людям, которые там живут и работают

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России" рассказал о своих впечатлениях после поездки в новые регионы страны. Глава государства признался, что был удивлён, как всё достойно и ухоженно: и всё благодаря живущим там людям.

Путин рассказал о впечатлениях от поездки в новые регионы РФ. Видео © LIFE

"Я уже говорил и ещё раз хочу подчеркнуть: всё выглядит очень скромно, но очень достойно, ухоженно. Честно говоря, даже не ожидал. Это благодаря тем людям, которые там живут и работают", — подчеркнул глава государства.

Путин пожелал удачи всем, кто работает в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Путин поделился главными выводами от поездки в Мариуполь

Путин поделился главными выводами от поездки в Мариуполь

Напомним, 18 марта российский лидер впервые совершил рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетил Мариуполь. Позже Владимир Путин объяснил, что этот визит был важен для того, чтобы увидеть своими глазами процесс восстановления новых регионов.

Обложка ©

Пресс-служба Президента РФ

Александра Вишнякова
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