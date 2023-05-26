Путин рассказал о впечатлениях от поездки в новые регионы РФ: Скромно, но достойно

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России" рассказал о своих впечатлениях после поездки в новые регионы страны. Глава государства признался, что был удивлён, как всё достойно и ухоженно: и всё благодаря живущим там людям.

Путин рассказал о впечатлениях от поездки в новые регионы РФ. Видео © LIFE

"Я уже говорил и ещё раз хочу подчеркнуть: всё выглядит очень скромно, но очень достойно, ухоженно. Честно говоря, даже не ожидал. Это благодаря тем людям, которые там живут и работают", — подчеркнул глава государства.