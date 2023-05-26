Путину подарили альбом с банкнотами более 20 стран
Член "Деловой России" подарил Путину альбом с банкнотами более 20 стран
Член общественной организации "Деловая Россия" Иван Демченко передал российскому лидеру Владимиру Путину альбом с более 20 банкнотами стран, с которыми сейчас работают отечественные предприниматели.
Член "Деловой России" подарил Путину альбом с банкнотами стран, с которыми ведёт бизнес. Видео © LIFE
- "Это всё живые, настоящие деньги, все валюты, в которых мы работаем сейчас. Это и аргентинский песо, и разные африканские валюты. <...> Самый максимальный номинал купюр [в альбоме, подаренному Путину], если мне память не изменяет, едва достигает десяти тысяч рублей. Для президента ничего не жалко", — сказал Демченко.
Напомним, 26 мая, в День российского предпринимательства, Путин провёл встречу с представителями "Деловой России". В ходе форума президент заявил, что российский бизнес активно осваивает ниши, освободившиеся после ухода зарубежных брендов. По его словам, раньше отечественный рынок был практически отдан иностранцам и транснациональным корпорациям, а нашим предпринимателям было сложно с ними тягаться. На сегодняшней встрече глава государства также предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда.
LIFE