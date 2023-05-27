В Киеве заверили, что "всегда готовы" начать контрнаступление и ждут удобной возможности
Секретарь СНБО Данилов опроверг сведения, что ВСУ начали контрнаступление
Украинские военные могут приступить к контрнаступлению в любой момент, но заранее озвучивать даты никто не будет. Об этом сообщил в интервью BBC секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Мы всегда готовы. Точно так же, как мы были готовы в любой момент защищать свою страну. Это не вопрос времени. Мы должны понять, что мы не можем упустить эту историческую возможность, <...> чтобы стать по-настоящему независимой, большой европейской страной", — объяснил он.
По его словам, операция может начаться "завтра, послезавтра или через неделю", при этом Данилов категорически отверг тот факт, что контрнаступление уже идёт. Он добавил, что у Киева нет права на ошибку, а ответственность за страну очень высока.
Напомним, на Украине запутались по поводу планов ВСУ перейти в контрнаступление. Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что отдельные операции ВСУ в рамках этой операции уже начались. А его заместитель Игорь Жовква сказал, что Киев начнёт контрнаступление, когда получит всё необходимое вооружение от Запада.
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