В Киеве заверили, что "всегда готовы" начать контрнаступление и ждут удобной возможности

Украинские военные могут приступить к контрнаступлению в любой момент, но заранее озвучивать даты никто не будет. Об этом сообщил в интервью BBC секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Мы всегда готовы. Точно так же, как мы были готовы в любой момент защищать свою страну. Это не вопрос времени. Мы должны понять, что мы не можем упустить эту историческую возможность, <...> чтобы стать по-настоящему независимой, большой европейской страной", — объяснил он.

По его словам, операция может начаться "завтра, послезавтра или через неделю", при этом Данилов категорически отверг тот факт, что контрнаступление уже идёт. Он добавил, что у Киева нет права на ошибку, а ответственность за страну очень высока.