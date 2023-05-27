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Опубликовано 27 мая 2023, 08:21

В Киеве заверили, что "всегда готовы" начать контрнаступление и ждут удобной возможности

Секретарь СНБО Данилов опроверг сведения, что ВСУ начали контрнаступление

Украинские военные могут приступить к контрнаступлению в любой момент, но заранее озвучивать даты никто не будет. Об этом сообщил в интервью BBC секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Мы всегда готовы. Точно так же, как мы были готовы в любой момент защищать свою страну. Это не вопрос времени. Мы должны понять, что мы не можем упустить эту историческую возможность, <...> чтобы стать по-настоящему независимой, большой европейской страной", объяснил он.

По его словам, операция может начаться "завтра, послезавтра или через неделю", при этом Данилов категорически отверг тот факт, что контрнаступление уже идёт. Он добавил, что у Киева нет права на ошибку, а ответственность за страну очень высока.

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Напомним, на Украине запутались по поводу планов ВСУ перейти в контрнаступление. Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что отдельные операции ВСУ в рамках этой операции уже начались. А его заместитель Игорь Жовква сказал, что Киев начнёт контрнаступление, когда получит всё необходимое вооружение от Запада.

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Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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