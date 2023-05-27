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27 мая, 09:44

Турецкая оппозиция пообещала сохранить добрые отношения с РФ в случае победы Кылычдароглу

ТАСС: Кылычдароглу сохранит добрососедские отношения с РФ в случае победы

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу сохранит добрососедские отношения с Россией в случае победы на выборах, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Народно-республиканской партии.

"Как заявил ранее господин Кылычдароглу, мы всегда ценили хорошие отношения с нашим соседом — Россией. Уверяю, что, когда он победит на выборах, добрососедские отношения между Турцией и Россией сохранятся", сказал он.

Более того, добавил источник, сообщения в социальных сетях о якобы имеющихся у Кылычдароглу планах ограничить въезд в страну для россиян не соответствуют действительности. Он отметил, что эти слухи "оторваны от реальности".

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Напомним, уже завтра, 28 мая, в Турции состоится второй тур президентских выборов. В первом действующий президент Реджеп Эрдоган набрал 49,35% голосов, а Кемаль Кылычдароглу — 45%. Согласно последнему опросу, рейтинг Эрдогана составляет 46,7%, Кылычдароглу — 48,1%.

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ТАСС / ЕРА

Матвей Константинов
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