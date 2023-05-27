Турецкая оппозиция пообещала сохранить добрые отношения с РФ в случае победы Кылычдароглу

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу сохранит добрососедские отношения с Россией в случае победы на выборах, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Народно-республиканской партии.

"Как заявил ранее господин Кылычдароглу, мы всегда ценили хорошие отношения с нашим соседом — Россией. Уверяю, что, когда он победит на выборах, добрососедские отношения между Турцией и Россией сохранятся", — сказал он.

Более того, добавил источник, сообщения в социальных сетях о якобы имеющихся у Кылычдароглу планах ограничить въезд в страну для россиян не соответствуют действительности. Он отметил, что эти слухи "оторваны от реальности".