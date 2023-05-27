Киев пытался атаковать "Ивана Хурса" под прикрытием тумана

Украинские военные пытались атаковать российский разведывательный корабль "Иван Хурс" под прикрытием тумана, однако экипаж судна своевременно обнаружил и уничтожил вражеские беспилотные катера. Об этом рассказали военные моряки РФ на видео, опубликованном в телеграм-канале Минобороны.

"Сначала первый [дрон], он прям быстро шёл на нас, а остальные, второстепенные, уже начали зигзагом идти, потому что увидели, что мы в них стреляем. А когда первый был, был ещё туман и видимость была очень плохая", — рассказал сержант Максим Панежин.