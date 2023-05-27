Киев пытался атаковать "Ивана Хурса" под прикрытием тумана
ВСУ использовали туман для маскировки атаки беспилотных катеров на "Ивана Хурса"
Украинские военные пытались атаковать российский разведывательный корабль "Иван Хурс" под прикрытием тумана, однако экипаж судна своевременно обнаружил и уничтожил вражеские беспилотные катера. Об этом рассказали военные моряки РФ на видео, опубликованном в телеграм-канале Минобороны.
Член экипажа корабля "Иван Хурс" сержант Максим Панежин рассказал об отражении атаки украинских надводных беспилотников. Видео © Telegram / Минобороны РФ
"Сначала первый [дрон], он прям быстро шёл на нас, а остальные, второстепенные, уже начали зигзагом идти, потому что увидели, что мы в них стреляем. А когда первый был, был ещё туман и видимость была очень плохая", — рассказал сержант Максим Панежин.
Мичман Евгений Щерба добавил, что взрыв первого беспилотника рассеял туман и экипажу стало проще обнаружить остальные беспилотные катера.
Ранее сообщалось, что ВСУ безуспешно пытались атаковать корабль "Иван Хурс" в районе пролива Босфор в Турции. Все катера противника были уничтожены. Корабль уже вернулся в пункт постоянного базирования в Севастополе.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ