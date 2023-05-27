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27 мая, 15:22

Чайки наблюдают за людьми при выборе еды, выяснили учёные

New Scientist: Чайки учатся разбираться в еде, наблюдая за людьми

Британские учёные из Университета Сассекса выяснили, что чайки обращают пристальное внимание на выбор продуктов питания и отдают предпочтение тем, которые люди едят поблизости. Результаты исследования опубликовал журнал New Scientist.

Специалисты изучали птиц на побережье Брайтона в 2021 и 2022 годах. Они провели эксперимент, в ходе которого давали группам чаек синие и зелёные пакеты с картофельными чипсами. Человек сидел на земле в нескольких метрах от животных и либо лениво наблюдал за ними, либо вытаскивал из сумки пакеты и ел из них. В итоге исследователи обнаружили, что 48% птиц приближались к пакетам тогда, когда ел экспериментатор. Причём в 95% случаев они подходили и клевали пакет именно того же цвета, что держал человек. По мнению учёных, это говорит о том, что чайки отлично учатся общению и обладают высоким уровнем осведомлённости.

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"Эволюционная история серебристых чаек не была связана с людьми, поскольку их урбанизация произошла сравнительно недавно. Поэтому навыки, которые мы определили, те, которые позволяют им учиться у другого вида посредством наблюдений, должны исходить из более общего назначения, а не из врождённых способностей", — считают авторы исследования.

Несмотря на то что подобные исследования полезны с точки зрения минимизации конфликтов между людьми и чайками, птицы, следующие сигналам человека о еде, позже могут стать проблемой.

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Ранее Лайф рассказывал, что учёные выявили странную особенность мозга современных собак. Научные сотрудники институтов Венгрии и Швеции в ходе совместного исследования пришли к выводу, что у генетически отдалённых от волков пород мозг несколько больше в сравнении с древними породами.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Николь Вербер
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