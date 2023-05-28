В Турции началось голосование во втором туре выборов президента

В Турции в 08:00 (время совпадает с московском) открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента страны.

Всего установлено 191 884 урны для голосования. В республике насчитывается 64 миллиона граждан с правом голоса. Избирательные участки будут открыты до 17:00. Напомним, что на пост президента страны претендуют действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, набравший в первом туре 49,52% голосов, и лидер крупнейшей оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу (44,88%).