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28 мая, 05:17

В Турции началось голосование во втором туре выборов президента

В Турции в 08:00 (время совпадает с московском) открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента страны.

Всего установлено 191 884 урны для голосования. В республике насчитывается 64 миллиона граждан с правом голоса. Избирательные участки будут открыты до 17:00. Напомним, что на пост президента страны претендуют действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, набравший в первом туре 49,52% голосов, и лидер крупнейшей оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу (44,88%).

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Опросы перед вторым туром показывают неопределённые результаты. Так, согласно данным центра Özdemir Araştırma, за Эрдогана готово проголосовать более 54% избирателей. В то же время опрос ORC показывает, что граждане Турции поддержат Кылычдароглу.

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ТАСС / EPA

Никита Никонов
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