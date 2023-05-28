"Шаг к пониманию реальности": Лавров оценил слова Милли о неспособности Киева вернуть территории
Лавров назвал слова главы Генштаба США Милли шагом к пониманию реальности
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал первым шагом к пониманию реальности слова председателя Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли о невозможности возвращения территорий Украины. Об этом он заявил в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого показал журналист Павел Зарубин.
"Буквально сегодня я слышал выступление председателя КНШ США генерала Милли, который так осторожно, но впервые из уст официального лица было сказано нечто, что не является безапелляционной поддержкой так называемой формулы мира [президента Украины Владимира] Зеленского", — отметил дипломат.
По его словам, в ходе выступления Милли заявил, что в обозримой перспективе Украина может даже не рассчитывать на возвращение всех своих территорий в границах 1991 года.
"Это шаг вперёд к пониманию реальности на земле", — указал Лавров, комментируя заявление Милли.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже отмечал, что некоторые представители Запада начинают задумываться об адекватности руководителей властей Украины. Дипломат выразил надежду, что в скором времени в отношении них могут последовать и санкции.
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