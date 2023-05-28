В Оренбурге девочке пришлось прооперировать лицо после нападения стаи собак

В Оренбурге полиция проводит проверку по факту нападения собак на ребёнка. Об этом РИА "Новости" узнало в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сообщение о том, что ребёнка покусала собака, поступило в полицию от её отца", — заявили в ведомстве.

Ранее областное издание "Оренбуржье" сообщило о том, что на детской площадке городского парка "Ивушка" стая собак напала на пятилетнюю девочку, изранив ей лицо, из-за чего её пришлось прооперировать.