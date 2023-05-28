В Оренбурге девочке пришлось прооперировать лицо после нападения стаи собак
МВД Оренбурга проводит проверку нападения стаи собак на пятилетнюю девочку
В Оренбурге полиция проводит проверку по факту нападения собак на ребёнка. Об этом РИА "Новости" узнало в пресс-службе регионального управления МВД.
"Сообщение о том, что ребёнка покусала собака, поступило в полицию от её отца", — заявили в ведомстве.
Ранее областное издание "Оренбуржье" сообщило о том, что на детской площадке городского парка "Ивушка" стая собак напала на пятилетнюю девочку, изранив ей лицо, из-за чего её пришлось прооперировать.
Эвтаназия бродячих собак запрещена федеральным законом от 1 января 2020 года. Беспризорных животных необходимо сначала поймать, затем стерилизовать, продержать в карантине, чипировать и отпустить на волю.
Это уже не первый за последнее время случай нападения бездомных собак на людей. В апреле в Оренбурге от атаки стаи псов погиб мальчик, а в конце марта в Астрахани бродячая свора растерзала женщину. Отсутствие надёжного и гуманного решения проблемы вызвало дискуссию в обществе.
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