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28 мая, 10:45

В Оренбурге девочке пришлось прооперировать лицо после нападения стаи собак

МВД Оренбурга проводит проверку нападения стаи собак на пятилетнюю девочку

В Оренбурге полиция проводит проверку по факту нападения собак на ребёнка. Об этом РИА "Новости" узнало в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сообщение о том, что ребёнка покусала собака, поступило в полицию от её отца", заявили в ведомстве.

Ранее областное издание "Оренбуржье" сообщило о том, что на детской площадке городского парка "Ивушка" стая собак напала на пятилетнюю девочку, изранив ей лицо, из-за чего её пришлось прооперировать.

Эвтаназия бродячих собак запрещена федеральным законом от 1 января 2020 года. Беспризорных животных необходимо сначала поймать, затем стерилизовать, продержать в карантине, чипировать и отпустить на волю.

Мальчик из Оренбурга рассказал, как криком спасся от нападения бродячих собак

Мальчик из Оренбурга рассказал, как криком спасся от нападения бродячих собак

Это уже не первый за последнее время случай нападения бездомных собак на людей. В апреле в Оренбурге от атаки стаи псов погиб мальчик, а в конце марта в Астрахани бродячая свора растерзала женщину. Отсутствие надёжного и гуманного решения проблемы вызвало дискуссию в обществе.

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Юрий Лысенко
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