В ЗВО опровергли сообщения о неизвестном летательном аппарате в Ленобласти
Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) опровергла информацию о беспилотнике, который якобы нашли в Ленинградской области в субботу.
"Данную информацию не подтверждаем", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ленобласти засекли неизвестный летательный аппарат, двигавшийся со стороны Эстонии. Утверждалось, что его обнаружили на высоте около двух километров накануне недалеко от Соснового Бора.
В начале мая в Ленинградской области запретили полёты беспилотников. Исключение составляют работы для обеспечения безопасности транспортных путей, линии электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, для обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ