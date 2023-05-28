В ЗВО опровергли сообщения о неизвестном летательном аппарате в Ленобласти

Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) опровергла информацию о беспилотнике, который якобы нашли в Ленинградской области в субботу.

"Данную информацию не подтверждаем", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ленобласти засекли неизвестный летательный аппарат, двигавшийся со стороны Эстонии. Утверждалось, что его обнаружили на высоте около двух километров накануне недалеко от Соснового Бора.