Житель Казани решил разбогатеть на айфонах, но лишился почти миллиона рублей

Житель Казани хотел разбогатеть на продаже айфонов, а в итоге отдал почти миллион рублей "бизнес-партнёру". Тот его обманул — пообещал большие доходы, но оставил ни с чем. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, Дмитрию К. предложил бизнес-план его коллега по работе. Идея заключалась в том, чтобы заказывать новые айфоны за границей и продавать в России с наценкой. Мужчина даже слетал в Москву, где встретился с неким Владиславом З., который занимается поставками техники. Тот рассказал, как выглядит схема, добавил Дмитрия в чаты в "Телеграме" и обсудил с ним план работы.

В январе мужчина сделал первый заказ — шесть смартфонов. Гаджеты пришли, и Дмитрий успешно продал их клиентам. Через месяц начинающий предприниматель решил заказать в два раза больше (сразу 12 iPhone 14, iPhone 14 Pro и Pro Max) и перевёл Владиславу 945 тысяч рублей. Однако спустя некоторое время ему стали поступать звонки от партнёра и других людей, которые сообщали о проблемах с поставками. В итоге выяснилось, что Владислав сам получил телефоны в Москве и продал их, оставив деньги себе. С тех пор ни айфонов, ни своего партнёра по бизнесу Дмитрий не видел. Мужчина написал заявление в полицию.