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28 мая, 13:45

Житель Казани решил разбогатеть на айфонах, но лишился почти миллиона рублей

Житель Казани хотел разбогатеть на продаже айфонов, а в итоге отдал почти миллион рублей "бизнес-партнёру". Тот его обманул — пообещал большие доходы, но оставил ни с чем. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Дмитрию К. предложил бизнес-план его коллега по работе. Идея заключалась в том, чтобы заказывать новые айфоны за границей и продавать в России с наценкой. Мужчина даже слетал в Москву, где встретился с неким Владиславом З., который занимается поставками техники. Тот рассказал, как выглядит схема, добавил Дмитрия в чаты в "Телеграме" и обсудил с ним план работы.

В январе мужчина сделал первый заказ — шесть смартфонов. Гаджеты пришли, и Дмитрий успешно продал их клиентам. Через месяц начинающий предприниматель решил заказать в два раза больше (сразу 12 iPhone 14, iPhone 14 Pro и Pro Max) и перевёл Владиславу 945 тысяч рублей. Однако спустя некоторое время ему стали поступать звонки от партнёра и других людей, которые сообщали о проблемах с поставками. В итоге выяснилось, что Владислав сам получил телефоны в Москве и продал их, оставив деньги себе. С тех пор ни айфонов, ни своего партнёра по бизнесу Дмитрий не видел. Мужчина написал заявление в полицию.

Работник ПВЗ Wildberries подменил айфоны на муляжи на общую сумму 1,5 млн рублей

Работник ПВЗ Wildberries подменил айфоны на муляжи на общую сумму 1,5 млн рублей

Ранее Лайф писал, что школьника из Москвы развели на деньги, пообещав санкционные кроссовки. Это уже второй подобный случай за последний месяц.

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Никита Никонов
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