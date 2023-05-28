Регион

Уведомления отключены

28 мая, 15:24

Егор Крид признался, что у него два года не было девушки

Егор Крид признался, что два года не состоит в отношениях, но мечтает о семье

<p>Егор Крид сделал селфи, но забыл перед этим вымыть зеркало. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/egorkreed" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЕГОР КРИД</a></p>

Егор Крид сделал селфи, но забыл перед этим вымыть зеркало. Обложка © Telegram / ЕГОР КРИД

Российский певец, рэп-исполнитель Егор Крид впервые за долгое время раскрыл подробности личной жизни. Он признался, что уже давно не состоит в отношениях, хотя на самом деле мечтает о бескорыстной любви и хочет создать семью.

"Не состою [в отношениях] уже как пару лет, как бы это грустно ни звучало. Конечно, хочется уже свою семью. Человека рядом, которому можно доверять, который тебя не предаст и будет любить безвозмездно. Но, видимо, у судьбы другие планы и всему своё время. Пока идём за мечтами", — написал музыкант в своём телеграм-канале.

Один из комментаторов указал на возраст рэпера, намекнув, что ему бы следовало поторопиться с выбором дамы сердца. В ответ Егор рассказал историю любви своей сестры и её мужа, отметив, что возраст — это всего лишь цифры.

"Никогда не думайте, что ваше время уже прошло или вы уже не успели… Всё будет! Всему своё время и место! Вы будете счастливы сто процентов! И так же с вашими мечтами — верьте, работайте и боритесь за них!" — подчеркнул кумир многих девушек.

Егор Крид на фоне налоговых проверок блогеров оплатил миллионный долг

Егор Крид на фоне налоговых проверок блогеров оплатил миллионный долг

Одной из последних девушек Егора Крида стала блогерша Валя Карнавал. Ещё в 2021 году многие СМИ пестрили заголовками об их не самом лучшем расставании. Музыкант даже посвятил ей одну песню из альбома Pussy boy, предназначенного его бывшим девушкам-тиктокершам. Он намекнул на их доступность и легкомысленность, выставив в неприятном свете. В ответ же Карнавал выпустила собственную песню, в которой обвинила Крида в абьюзе.

Николь Вербер
  • Новости
  • Егор Крид
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров