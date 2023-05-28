Егор Крид признался, что у него два года не было девушки

Российский певец, рэп-исполнитель Егор Крид впервые за долгое время раскрыл подробности личной жизни. Он признался, что уже давно не состоит в отношениях, хотя на самом деле мечтает о бескорыстной любви и хочет создать семью.

"Не состою [в отношениях] уже как пару лет, как бы это грустно ни звучало. Конечно, хочется уже свою семью. Человека рядом, которому можно доверять, который тебя не предаст и будет любить безвозмездно. Но, видимо, у судьбы другие планы и всему своё время. Пока идём за мечтами", — написал музыкант в своём телеграм-канале.

Один из комментаторов указал на возраст рэпера, намекнув, что ему бы следовало поторопиться с выбором дамы сердца. В ответ Егор рассказал историю любви своей сестры и её мужа, отметив, что возраст — это всего лишь цифры.

"Никогда не думайте, что ваше время уже прошло или вы уже не успели… Всё будет! Всему своё время и место! Вы будете счастливы сто процентов! И так же с вашими мечтами — верьте, работайте и боритесь за них!" — подчеркнул кумир многих девушек.