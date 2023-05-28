В Курской области при обстреле с Украины ранен строитель защитной линии
Старовойт: Строитель защитной линии получил контузию после обстрела ВСУ
Один из жителей Курской области получил контузию в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
"Во время обстрела со стороны Украины около села Гуево в Суджанском районе получил контузию строитель. Он выполнял работы на защитной линии вдоль государственной границы", — сообщил глава региона.
По словам Старовойта, пострадавшему оказана первая помощь, он доставлен в областную больницу в Курск. Ранее сегодня Роман Старовойт сообщал о гибели строителя под миномётным обстрелом украинских военных.
Также сегодня сообщалось о беспилотнике, сбросившем боеприпас около села Горналь Курской области. Обошлось без пострадавших. Силовики смогли приземлить беспилотник с помощью антидронового ружья.
ТАСС / Николай Тришин