В Курской области при обстреле с Украины ранен строитель защитной линии

Один из жителей Курской области получил контузию в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

"Во время обстрела со стороны Украины около села Гуево в Суджанском районе получил контузию строитель. Он выполнял работы на защитной линии вдоль государственной границы", — сообщил глава региона.

По словам Старовойта, пострадавшему оказана первая помощь, он доставлен в областную больницу в Курск. Ранее сегодня Роман Старовойт сообщал о гибели строителя под миномётным обстрелом украинских военных.