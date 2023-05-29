Страны Запада подверглись критике со стороны читателей британской газеты Daily Mail из-за поддержки инициативы поставить истребители F-16 на Украину.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление о том, что США и Великобритания, выступая за передачу таких вооружений, играют с огнём. А вот что говорят в комментариях британской газеты:

"Русские побеждают, потому что даже США сейчас говорят о замороженном конфликте, где они хотят превратить Украину в европейскую Корею. Однако Путин этого не допустит", — написал Cluedo.

"Он (Лавров. — Прим. Лайфа) абсолютно прав. Великобритания и НАТО ведут опасную игру, отправляя военную технику, когда это не наш конфликт. Единственный выход — мир", — сказал другой комментатор.

"США начали этот конфликт, а теперь со своей болонкой, Великобританией, накаляют его до такой степени, что это может привести к глобальному ядерному конфликту", — возмутился Wagman1.

"Как только до тормозов в Британии и Америке дойдёт, что Россия выиграла этот конфликт, Украина будет полностью исключена из новостей", — предсказал UnholyRacket.

"Появился риск быть втянутыми в Третью мировую, и этот риск не оправдан. Самые настоящие игры с огнём!" — так можно описать общее отношение читателей британского издания к ситуации.