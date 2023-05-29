Два предприятия в Шебекине попали под удар ВСУ, есть пострадавшие
Четверо пострадали при обстреле ВСУ двух промышленных предприятий в Шебекине
ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Так, в Шебекине под удар попали два промышленных предприятия, среди работников одного из них есть пострадавшие.
Кадры обстрела Шебекина. Видео © SHOT
"В результате попадания снарядов в одно из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Есть четверо пострадавших — мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжёлом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести", — написал он в телеграм-канале.
Второе предприятие не пострадало, все сотрудники вывезены на безопасное расстояние. В то же время в посёлках Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское нет света, а в Козинке зафиксировано попадание в здания гостиницы и мойки с последующим возгоранием. На месте работают экстренные службы.
Напомним, только за сегодня, 29 мая, ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку не менее 13 раз, удары наносятся по подстанции и промышленным объектам. Лайф показывал кадры атаки.
ТАСС / Николай Тришин