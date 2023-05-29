Два предприятия в Шебекине попали под удар ВСУ, есть пострадавшие

ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Так, в Шебекине под удар попали два промышленных предприятия, среди работников одного из них есть пострадавшие.

Кадры обстрела Шебекина. Видео © SHOT

"В результате попадания снарядов в одно из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Есть четверо пострадавших — мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжёлом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести", — написал он в телеграм-канале.