Трансгендер Элис устроил "антивоенный" дебош в московском баре в День пограничника
Трансгендер из Казахстана устроил скандал в московском баре
Трансгендер из Казахстана устроил скандал в баре "Молодёжь" на Новослободской в Москве. На него составили несколько административных протоколов, в том числе за хулиганство и дискредитацию ВС РФ.
По данным SHOT, 44-летняя Элис выпила, начала дебоширить и выкрикивать антивоенные лозунги. Сотрудники заведения вызвали полицию, те и обнаружили, что ещё год назад Элис была мужчиной. Сейчас с ней работают правоохранители.
А ранее дебошем отметился солист группы "Звери" Роман Билык. Он поскандалил в самарском баре. Со слов очевидцев, музыкант кидался стульями, семечками и вёл себя агрессивно. Его пришлось выводить силой. По словам помощника артиста, во всём виновны некие фанаты, которые якобы назойливо требовали совместной фотографии.
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