Трансгендер Элис устроил "антивоенный" дебош в московском баре в День пограничника

Трансгендер из Казахстана устроил скандал в баре "Молодёжь" на Новослободской в Москве. На него составили несколько административных протоколов, в том числе за хулиганство и дискредитацию ВС РФ.

По данным SHOT, 44-летняя Элис выпила, начала дебоширить и выкрикивать антивоенные лозунги. Сотрудники заведения вызвали полицию, те и обнаружили, что ещё год назад Элис была мужчиной. Сейчас с ней работают правоохранители.