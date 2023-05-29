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29 мая, 09:52

Трансгендер Элис устроил "антивоенный" дебош в московском баре в День пограничника

Трансгендер из Казахстана устроил скандал в московском баре

Трансгендер из Казахстана устроил скандал в баре "Молодёжь" на Новослободской в Москве. На него составили несколько административных протоколов, в том числе за хулиганство и дискредитацию ВС РФ.

По данным SHOT, 44-летняя Элис выпила, начала дебоширить и выкрикивать антивоенные лозунги. Сотрудники заведения вызвали полицию, те и обнаружили, что ещё год назад Элис была мужчиной. Сейчас с ней работают правоохранители.

Появилось видео "разогрева" Ромы Зверя в другом баре перед дебошем с матом и семечками

Появилось видео "разогрева" Ромы Зверя в другом баре перед дебошем с матом и семечками

А ранее дебошем отметился солист группы "Звери" Роман Билык. Он поскандалил в самарском баре. Со слов очевидцев, музыкант кидался стульями, семечками и вёл себя агрессивно. Его пришлось выводить силой. По словам помощника артиста, во всём виновны некие фанаты, которые якобы назойливо требовали совместной фотографии.

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LIFE

Александра Вишнякова
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